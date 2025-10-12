Tagung in Leipzig
Grüne Jugend beendet Bundeskongress

Mit Diskussionen über den Wohnungsbau, den Nahost-Konflikt und Satzungsfragen will die Grüne Jugend heute ihren Bundeskongress in Leipzig

    Delegierte des Bundeskongresses der Grünen Jugend sind in Leipzig zusammengekommen. Sie stehen und sitzen vor der Bühne. Bei der dreitägigen Versammlung soll unter anderem ein neuer Vorstand gewählt werden.
    Der Bundeskongress Grüne Jugend (picture alliance / dpa / Sebastian Willnow)
    beenden.
    Zur Debatte steht unter anderem ein Antrag, in dem ein "Recht auf Einreise" für jeden gefordert wird, der nach Deutschland oder Europa kommen will. Auch um einen bundesweiten Mietendeckel soll es gehen. Desweiteren wird darüber
    gesprochen, das bisherige Höchstalter für eine Mitgliedschaft bei der Grünen-Nachwuchsorganisation von 27 auf 29 Jahre anzuheben. Gestern war mit Henriette Held und Luis Bobga ein neues Führungsduo gewählt worden.
    Sie folgen auf die bisherigen Vorsitzenden Nietzard und Blasel. Beide hatten nicht mehr kandidiert. Held und Bobga sind beide 23 Jahre alt. In ihren Bewerbungsreden kündigten sie an, sich innerhalb der Grünen für eine linke Politik einzusetzen.
    Diese Nachricht wurde am 12.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.