Tagung in Leipzig

Zur Debatte steht unter anderem ein Antrag, in dem ein "Recht auf Einreise" für jeden gefordert wird, der nach Deutschland oder Europa kommen will. Auch um einen bundesweiten Mietendeckel soll es gehen. Desweiteren wird darüber

gesprochen, das bisherige Höchstalter für eine Mitgliedschaft bei der Grünen-Nachwuchsorganisation von 27 auf 29 Jahre anzuheben. Gestern war mit Henriette Held und Luis Bobga ein neues Führungsduo gewählt worden.

Sie folgen auf die bisherigen Vorsitzenden Nietzard und Blasel. Beide hatten nicht mehr kandidiert. Held und Bobga sind beide 23 Jahre alt. In ihren Bewerbungsreden kündigten sie an, sich innerhalb der Grünen für eine linke Politik einzusetzen.

