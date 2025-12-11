Entgegen all ihrer Versprechungen, Eckpunkte noch in diesem Jahr vorzulegen, wolle die Koalition nun bis ins neue Jahr warten. Das sei verantwortungslos gegenüber Haushalten, gegenüber dem Handwerk und der Industrie. Sie alle bräuchten endlich Klarheit in Bezug auf Heizungstausch und Sanierung.
Der Koalitionsausschuss hatte zur Reform des Gebäudeenergiegesetzes, wie das Heizungsgesetz offiziell heißt, ein Verfahren bis Ende Februar vereinbart. Bundeskanzler Merz teilte mit, künftig werde es Gebäudemodernisierungsgesetz heißen.
