Auf dem Landesparteitag der hessischen Grünen in Wetzlar applaudieren Tarek Al-Wazir (l.) und Angela Dorn. Dorn wurde auf Listenplatz eins gewählt, Al-Wazir zum Kandidaten für die Wahl zum hessischen Ministerpräsidenten. (Thomas Frey / dpa / Thomas Frey)

Auf einem Parteitag in Wetzlar stimmten die Mitglieder mit großer Mehrheit für den 52-Jährigen. Es ist das erste Mal, dass die hessischen Grünen einen eigenen Kandidaten für den Posten des Ministerpräsidenten aufstellen. Al-Wazir ist derzeit stellvertretender Regierungschef. Die rund 1.000 Delegierten in Wetzlar bestimmten zudem die Listenplätze.

In Hessen soll am 8. Oktober ein neuer Landtag gewählt werden. CDU-Ministerpräsident Rhein will das Amt verteidigen. Die SPD schickt Bundesinnenministerin Faeser als Spitzenkandidatin ins Rennen.

Diese Nachricht wurde am 25.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.