Knapp 100 Delegierte kommen dafür zum sogenannten Länderrat in Berlin zusammen. Auf der Tagesordnung steht ein Leitantrag des Bundesvorstands mit dem Titel "Klar. Grün. Konstruktiv: Auf dem Weg in eine starke Opposition". Im Entwurf ziehen die Verfasser eine selbstkritische Bilanz des Wahlkampfs, in dem die Partei die entscheidenden Debatten – etwa zur Zukunft der sozialen Sicherungssysteme oder zur Migrationspolitik - nicht habe gewinnen können.

Zu dem Parteitag werden neben der Parteispitze auch die noch amtierende Außenministerin Baerbock sowie der scheidende Wirtschaftsminister Habeck erwartet. Habeck hatte die Grünen als Kanzlerkandidat im Wahlkampf angeführt. Die Partei erhielt 11,6 Prozent der Stimmen.

