Aufnahme von Afghanen

Ankunft von Menschen aus Afghanistan mit Aufnahmezusage der Bundesregierung am Flughafen Hannover (hier im September 2025) (picture alliance / dpa / Moritz Frankenberg)

Banaszak sagte dem RedaktionsNetzwerk Deutschland, die Zahl verschleiere, dass gleichzeitig hunderte weitere im Stich gelassen würden, die noch in Pakistan ausharrten. Dabei handele es sich um Frauenrechtlerinnen, Menschenrechts-Aktivisten und Familien mit Kindern, die sich auf das Wort Deutschlands verlassen hätten und nun fürchten müssten, den Taliban ausgeliefert zu werden. Dobrindt hatte seine Ankündigung gestern mit den Worten ergänzt, man habe ein Interesse daran, dass die 535 Fälle möglichst schnell abgearbeitet würden.

Darüber sei man mit den pakistanischen Behörden im Austausch.

