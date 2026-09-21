Landtagswahlen

Franziska Brantner, die Bundesvorsitzende der Grünen (picture alliance / dts-Agentur / dts Nachrichtenagentur GmbH)

Brantner sagte im Deutschlandfunk, angesichts der deutlichen Stimmverluste könne man nicht einfach weiter so machen wie bisher. An Bundeskanzler Merz gerichtet forderte die Grünen-Politikerin Nachbesserungen bei den geplanten Reformen. Man könne den Menschen in Deutschland keine Reformen zumuten, die de facto nichts verbesserten, sondern bei vielen ausschließlich Kürzungen bedeuteten.

Bundeskanzler und CDU-Parteichef Merz hatte bereits gestern Abend kurz nach Schließung der Wahllokale in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern erklärt, die Reformen auf Bundesebene müssten wie geplant umgesetzt werden. Vonseiten der SPD kamen Forderungen nach Kurskorrekturen. Generalsekretär Klüssendorf sagte, die Ergebnisse seien eine ganz klare Botschaft, dass man nicht einfach so weitermachen könne wie bisher.

Diese Nachricht wurde am 21.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.