Oppositions-Arbeit

Franziska Brantner, Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, spricht auf der Landesdelegiertenkonferenz in Erfurt. (picture alliance / dpa / Heiko Rebsch)

Die Debatten zeigten, dass CDU, CSU und SPD nach nicht einmal einem Jahr gemeinsamer Regierungszeit schon zerstrittener seien als die zuvor regierende Ampel-Koalition am Ende der vergangenen Legislaturperiode. In Anspielung auf den Amtsvorgänger erklärte Brantner wörtlich: "Merz ist Kanzler und er scholzt".

So handele der CDU-Vorsitzende deutlich zu zögerlich, etwa bei der von ihm in seiner Zeit als Oppositionsführer immer wieder geforderten Lieferung von deutschen Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine.

Diese Nachricht wurde am 25.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.