Freilassung belarussischer Oppositioneller

Die Lage in Belarus habe sich nicht verändert, sagte Lagodinsky im Deutschlandfunk.Noch immer säßen tausende Menschen in Haft, unterstütze Machthaber Lukaschenko Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine und versuche das belarussische Regime europäische Staaten zu destabilisieren. Daher müsse die EU an den Sanktionen gegen Belarus festhalten. Nichtsdestotrotz seien Verhandlungen mit Minsk richtig und wichtig, erklärte Lagodinsky.
Am Wochenende hatte Lukaschenko auf Vermittlung der USA überraschend 123 politische Gefangene freigelassen. Deutschland wird Maria Kolesnikowa und Viktor Babariko aufnehmen. Kolesnikowa gehörte zu den Anführerinnen der Massenproteste nach der von Manipulationsvorwürfen überschatteten Präsidentschaftswahl 2020. Babariko galt damals als aussichtsreicher Herausforderer von Machthaber Lukaschenko. Beide wurden zu langen Haftstrafen verurteilt.
Diese Nachricht wurde am 15.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.