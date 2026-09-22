Nach Wahl in Berlin

Der Grünen-Politiker Sergey Lagodinsky (picture alliance / dpa / Michael Matthey)

Er sagte dem Magazin "Der Spiegel", wenn die Führung der Berliner Linkspartei es ernst meine mit dem Kampf gegen Antisemitismus, dann müsse sie sich von Antisemiten in den eigenen Reihen distanzieren. Das könne bis zum Ausschluss aus Partei und Fraktion gehen.

Lagodinsky verlangte von der Linken zudem ein Bekenntnis zum Existenzrecht Israels. Auch den Antizionismus in den eigenen Reihen müsse die Partei angehen. Antizionismus verneine die Existenz eines Mitglieds der internationalen Gemeinschaft und dürfe von keiner zivilisierten Partei in Deutschland kultiviert werden, so der Grünen-Politiker.

Die Linke will in Berlin Gespräche mit den Grünen und der SPD für eine mögliche gemeinsame Regierung führen. Sie hatte am Sonntag die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus gewonnen.

Diese Nachricht wurde am 22.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.