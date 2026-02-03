Vorschlag von Innenminister Dobrindt

Eine Reform der Nachrichtendienste sei überfällig, sagte der Grünen-Politiker im Deutschlandfunk. Er bezog sich dabei nicht nur auf den Verfassungsschutz, sondern auch auf den für das Ausland zuständigen Bundesnachrichtendienst.
Von Notz forderte auch klarere Zuständigkeiten zur Abwehr von Cyberangriffen und neue Regelungen für den Austausch von Daten mit Partnern der Bundesrepublik. Deutschland brauche außerdem eine verstärkte Kooperation mit anderen Nachrichtendiensten.
Bundesinnenminister Dobrindt von der CSU hatte der Augsburger Allgemeinen gesagt, aus dem Verfassungsschutz solle ein - Zitat - "echter Geheimdienst" mit operativen Fähigkeiten werden.
Aus dem Deutschlandfunk-Programm
Diese Nachricht wurde am 03.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.