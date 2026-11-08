UNO-Klimakonferenz

Bundesumweltminister Schneider vertritt die Bundesregierung bei der Weltklimakonferenz in der Türkei. (picture alliance / Anadolu / Orhan Cicek)

Alle müssten mehr tun – und zwar jetzt, so Guterres. Dies sei ein Moment der Wahrheit. Das Ziel des Pariser Abkommens, die Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen, sei weiterhin erreichbar. Doch bereits jetzt gelange zu viel Kohlendioxid in die Atmosphäre. Guterres kritisierte, in vielen politischen Systemen fehle ein strategischer Blick. Häufig wechselnde politische Ansätze erschwerten beständige Investitionen. Hoffnung mache ihm der weltweite Ausbau von Wind- und Solarenergie.

Schneider hofft auf konkrete Ergebnisse

Je schneller die weltweiten Emissionen sänken, desto schneller könne man die Temperaturkurve wieder auf 1,5 Grad drücken, sagte Bundesumweltminister Schneider (SPD). Zugleich müsse man die Menschen besser vor den Folgen von Hitze, Dürren und Überschwemmungen schützen.

Neben dem Klimaschutz sei auch die geoökonomische Lage mit den Preisschocks für Benzin, Diesel und Gas ein dringender Grund für Engagement, betonte Schneider. "Drei Viertel der Menschheit lebt in Ländern, die wie wir von fossilen Importen abhängig sind. All diese Länder haben jetzt einen starken neuen Anreiz, etwas an ihrem Wirtschaftsmodell zu verändern." Neben Energieeffizienz sei die Elektrifizierung, also die zunehmende Nutzung von Strom als Energieträger, das richtige Mittel gegen die fossile Krise.

Schneider bekräftigte die Unterstützung der Bundesregierung für die Initiative des Gastgebers Türkei, den Anteil elektrischer Energie beim Endverbrauch von heute 20 auf 35 Prozent bis 2035 zu steigern. Schneider ist der einzige Minister, der Deutschland bei der diesjährigen Klimakonferenz vertreten wird. Bundeskanzler Merz reist nicht an.

Alabali Radovan: Globaler Süden am stärksten von Klimawandel betroffen

Entwicklungsministerin Alabali Radovan (SPD) bezeichnete die Klimakrise als globale Gerechtigkeitsfrage: "Die Menschen im Globalen Süden trifft der Klimawandel am härtesten. Hitzewellen und Überschwemmungen werden dort immer wieder zur Überlebensfrage."

Die USA nehmen nicht an der COP31 teil. Unter Präsident Trump hat sich der weltweit zweitgrößte Treibhausgas-Emittent weitgehend aus der internationalen Klimapolitik zurückgezogen.

Bei der Konferenz, die bis zum 20. November dauert, geht es im Kern um die Frage, wie weit die internationale Gemeinschaft bei der Umsetzung der Pariser Klimaziele gekommen ist.

Diese Nachricht wurde am 08.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.