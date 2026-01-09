UNO-Generalsekretär

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Guterrees. (Eraldo Peres / AP / dpa / Eraldo Peres)

Die Einrichtungen der UNO würden ihre Aufgaben trotzdem weiterhin erfüllen, so Guterres. Von den 66 Organisationen gehören 31 zur UNO. US-Präsident Trump hatte zuvor ein entsprechendes Dekret unterzeichnet. Er sagte, es gebe in den betreffenden Organisationen keine Vereinbarkeit mit amerikanischen Zielen. Bei vielen der betroffenen Institutionen geht es um Umwelt, Klima und Geschlechtergerechtigkeit.

UNO-Sprecher Dujarric wies darauf hin, dass die Beiträge für Arbeit der Vereinten Nationen eine rechtliche Verpflichtung für alle Mitgliedstaaten seien. Dies gelte auch für die USA, die bei der UNO nach deren Angaben aktuell 1,5 Milliarden Dollar Schulden verzeichnen.

