Guterres sagte zum Auftakt des Weltsozialgipfels in der katarischen Hauptstadt Doha, die Entwicklungsländer bekämen nicht die Unterstützung, die sie benötigten. Auch in Hinblick auf die Klimakrise und die Ziele zur nachhaltigen Entwicklung handle die Staatengemeinschaft nicht schnell genug.

Auf der zweitägigen Konferenz wollen rund 14.000 Teilnehmer unter anderem darüber sprechen, wie Armut und soziale Ungleichheit reduziert und der Zugang zu gut bezahlter Arbeit ausgebaut werden können. Der erste Weltsozialgipfel fand 1995 statt.

