UNO-Generalsekretär Guterres (Archivbild) (dpa-news/Maxim Shemetov)

Die Situation verschlechtere sich weiter rapide, hieß es in einem Brief von Guterres an die 193 Mitgliedsstaaten. Wenn keine Lösung gefunden werde, könne im Juli das Geld für das reguläre Budget ausgehen. Guterres betonte, alleine die USA schuldeten den Vereinten Nationen derzeit insgesamt mehrere Milliarden Dollar. Unter Präsident Trump hatte das Land in den vergangenen Monaten seine Gelder für bestimmte UNO-Organisation gekürzt.

Die UNO hat seit Jahren mit Liquiditätsproblemen zu kämpfen, weil einige Mitgliedstaaten ihre Pflichtbeiträge nicht vollständig oder nicht rechtzeitig zahlen. Dies führt regelmäßig zu Kürzungen bei den Missionen.

Diese Nachricht wurde am 30.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.