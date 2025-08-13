Verkauf im Internet

Ein deutscher Reisepass. Hacker haben Ausweisdaten von Reisenden in Italien erbeutet. (pa/dpa/Karl-Josef Hildenbrand)

Die Gruppe bietet seit einigen Tagen etwa 70.000 Dokumente im Internet zum Kauf an, wie die Polizei mitteilte. Betroffen sind Hotels der oberen Preisklasse in Städten wie Venedig und Triest sowie auf der Insel Capri, außerdem ein Luxushotel auf der spanischen Insel Mallorca.

Die Hacker gelangten an Scans von Reisepässen, Personalausweisen und anderen Ausweisdokumenten, die von Urlaubern und Geschäftsleuten an der Rezeption verwendet wurden. In Italien muss man sich zur Übernachtung mit Ausweispapieren anmelden, die dann vom Personal kopiert werden. Dabei nutzen viele Hotels Computersysteme zur automatisierten Digitalisierung.

