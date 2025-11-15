US-Bundesstaat South Carolina

Ein Wärter im Todestrakt eines US-Gefängnisses (picture alliance/AP Images/Eric Risberg)

Die Exekution des 44-Jährigen fand in einem Gefängnis in Columbia statt. Es ist bereits das dritte Mal in diesem Jahr, dass in diesem Bundesstaat eine Hinrichtung mit dieser Methode vollzogen wurde. Dabei wird der Häftling auf einem Stuhl festgebunden und ihm eine Kapuze übergezogen. Als Ziel für das Erschießungs-Kommando wird das Herz markiert. Der für drei Morde verurteilte Mann hatte sich selbst für diese Methode entschieden, zur Wahl standen auch eine tödliche Injektion und der Elektrische Stuhl.

Diese Nachricht wurde am 15.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.