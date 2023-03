Hauswand mit Graffiti in London (AFP / SUSANNAH IRELAND)

Premierminister Sunak kündigte in London an, dass die Verantwortlichen binnen 48 Stunden den Schaden selbst bereinigen müssten. Sie sollten dabei grelle Warnschutzjacken tragen und würden beaufsichtigt. Damit solle der Bevölkerung demonstriert werden, dass der Gerechtigkeit genüge getan werde, zitierte die BBC aus einer Regierungsmitteilung. Wenn der Schaden bereits beseitigt wurde, sollen die Täter demnach andere Aufgaben wie Müllsammeln oder ehrenamtliche Arbeit erledigen. Das Pilotprojekt soll jetzt in zehn Regionen Großbritanniens getestet werden. Kritiker werfen der konservativen Regierung vor, die Ursachen des Vandalismus nicht ausreichend zu bekämpfen.

