Ekrem Imamoglu (dpa / Oliver Berg)

Wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldet, wird der CHP-Politiker beschuldigt, durch Bestechung Gelder für seine Präsidentschaftskandidatur gesammelt und Spionage betrieben zu haben, um sich internationale Unterstützung zu sichern. Imamoglu wies die Vorwürfe als Verschwörung zurück. Der CHP-Vorsitzende Özel sagte gestern bei einer Protestveranstaltung in Istanbul, man habe Imamoglu bereits einen Dieb genannt, ihn als korrupt bezeichnet und ihm die Unterstützung von Terrorismus vorgeworfen. Das alles habe nicht funktioniert. Deshalb versuche man nun, ihn einen Spion zu nennen.

Im Zusammenhang mit dem Verfahren war am Wochenende auch der Chefredakteur des der Opposition nahestehenden Fernsehsender Tele1 festgenommen worden. Die Behörden übernahmen die Kontrolle über den Kanal und zeigten etwa Gesundheitssendungen statt Nachrichten.

Die CHP war bei den Kommunalwahlen im vergangenen Jahr deutlich vor der AKP von Staatschef Erdogan gelandet. Seitdem geht die Justiz verstärkt gegen die Partei vor.

Diese Nachricht wurde am 27.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.