In der Völklinger Innenstadt war es zu den tödlichen Schüssen gekommen. (Gianni Gattus / dpa )

Der 18-Jährige werde aber zunächst noch im Krankenhaus behandelt, hieß es von Seiten der Landespolizei. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Mann unter anderem wegen Mordes. Die Ermittler gehen davon aus, dass der 18-Jährige gestern Abend eine Tankstelle überfiel. Auf der Flucht vor der Polizei entriss er einem Beamten die Waffe und eröffnete das Feuer. Ein 34-jähriger Polizist erlag später seinen Verletzungen.

Der Tatverdächtige kommt demnach aus dem Raum Saarbrücken. Der Man sei zuvor nicht polizeilich in Erscheinung getreten, hieß es.

Bundesinnenminister Dobrindt äußerte sich schockiert angesichts der brutalen Gewalttat in Völklingen. Die saarländische Ministerpräsidentin Rehlinger sagte, sie trauere mit der Familie des Polizisten.

