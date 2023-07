Thomas Haldenwang, Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz (picture alliance / Michael Kappeler)

Vielmehr hätten Kandidaten für die Europawahl Verschwörungstheorien, wie beispielsweise die vom sogenannten "Großen Austausch", geäußert. Innerhalb der Partei bestünden starke verfassungsfeindliche Strömungen, deren Einfluss zunehme, meinte Haldenwang. Der Verfassungsschutz führt die AfD seit 2021 als rechtsextremistischen Verdachtsfall.

Die Grünen-Vorsitzende Lang warf der AfD vor, Politik gegen die Mehrheit der Menschen im Land zu machen. Lang sagte im ARD-Fernsehen, die AfD sei im Kern eine unsoziale Partei, die destabilisieren wolle. Sie verwies auf den von etlichen Parteimitgliedern geforderten Austritt Deutschlands aus der Europäischen Union. Das wäre ein wirtschaftliches Fiasko für Deutschland, sagte Lang.

Europawahlversammlung der AfD: Orban als Vorbild

In Magdeburg wurden am Wochenende die ersten 15 Kandidaten der AfD für die Europawahl bestimmt. Mehrere Kandidaten nannten in ihren Bewerbungsreden den rechtspopulistischen ungarischen Ministerpräsidenten Orban als Vorbild. Spitzenkandidat wurde der sächsische Europaabgeordnete Krah. Alle Kandidaten auf den vorderen Plätzen werden dem äußersten rechten Parteirand zugeordnet. In den meisten Reden wurden EU-feindliche Töne angeschlagen. Das Programm für die Europawahl wird den Planungen zufolge erst nach der Listenaufstellung beschlossen. Am Freitag soll die Parteiversammlung weitergehen.

