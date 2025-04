Filmfestival

Arbeiter rollen den roten Teppichs für die Filmfestspiele von Cannes aus (Archivfoto). (picture alliance / abaca / David Boyer)

Das teilten die Organisatoren des Festivals mit. Insgesamt entscheiden neun Männer und Frauen über die Vergabe des Hauptpreises, die Goldene Palme. Juliette Binoche ist Präsidentin der Jury, ihre Berufung war bereits im Februar bekannt geworden.

US-Schauspielerin Nicole Kidman wird in Cannes mit dem Preis "Women in Motion" geehrt werden. Der Preis wird zum zehnten Mal an Filmschaffende verliehen, die sich in besonderer Weise um die Rolle der Frau im Kino verdient gemacht haben. Die 57-jährige Kidman habe in ihren Rollen immer wieder Frauen verkörpert, "die sich von Fesseln befreien", erklärte Festival-Direktor Thierry Frémaux.

Das Festival von Cannes dauert vom 13. bis 24. Mai. Bei der Eröffnungsfeier soll der 81 Jahre alte Hollywood-Star Robert De Niro mit der Goldenen Ehrenpalme für sein Lebenswerk ausgezeichnet werden.

