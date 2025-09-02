Nach einem israelischen Angriff auf den Gazastreifen steigt Rauch in den Himmel, aufgenommen aus dem Süden Israels (Archivbild) (AP / Maya Levin)

Im Südwesten der Stadt Gaza seien zehn Menschen gestorben, sagte ein Sprecher der Nachrichtenagentur AFP. Bei einem weiteren Angriff auf eine Wohnung im Westen der Stadt seien drei Menschen getötet worden.

Durch den seit fast 23 Monaten andauernde Gaza-Krieg sind nach Angaben der Hamas mehr als 63.000 Menschen gestorben. Auslöser des Krieges war ein Angriff der Hamas auf Südisrael. Dabei kamen 1.200 Menschen ums Leben, die meisten waren Zivilisten. Die Terroristen nahmen 251 Menschen als Geiseln.

Diese Nachricht wurde am 02.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.