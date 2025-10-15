Waffenruheabkommen
Hamas gibt zwei weitere tote Geiseln an Israel zurück

Die militant-islamistische Hamas hat die Leichen von zwei weiteren getöteten Geiseln übergeben.

    Ein Fahrzeug des Roten Kreuzes, mutmaßlich beladen mit toten Geiseln, verlässt eine Halle in Gaza City; davor steht ein vermummter Kämpfer der al-Qassam-Brigaden
    Die Hamas will weitere Leichen toter Geiseln übergeben (Foto vom 14.10.2025) (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Yousef Al Zanoun)
    Die israelische Armee teilte mit, die Särge seien Mitarbeitern des Roten Kreuzes ausgehändigt worden. Laut dem Waffenruhe-Abkommen mit Israel hätte die Terrororganisation eigentlich schon am Montag neben den 20 lebenden auch alle toten Geiseln an Israel überstellen müssen.
    Der bewaffnete Flügel der Hamas erklärte, dass die Suche und Bergung der übrigen Toten viel Aufwand und spezielle Ausrüstung erfordere. Man habe alle Leichen von Geiseln übergeben, die man bislang habe bergen können.
    Diese Nachricht wurde am 15.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.