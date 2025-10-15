Waffenruheabkommen

Die israelische Armee teilte mit, die Särge seien Mitarbeitern des Roten Kreuzes ausgehändigt worden. Laut dem Waffenruhe-Abkommen mit Israel hätte die Terrororganisation eigentlich schon am Montag neben den 20 lebenden auch alle toten Geiseln an Israel überstellen müssen.
Der bewaffnete Flügel der Hamas erklärte, dass die Suche und Bergung der übrigen Toten viel Aufwand und spezielle Ausrüstung erfordere. Man habe alle Leichen von Geiseln übergeben, die man bislang habe bergen können.
