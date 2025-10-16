Waffenruheabkommen

Die Hamas will weitere Leichen toter Geiseln übergeben (Foto vom 14.10.2025) (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Yousef Al Zanoun)

Laut dem Waffenruhe-Abkommen mit Israel hätte die Hamas eigentlich schon am Montag neben allen lebenden auch die toten Geiseln an Israel überstellen müssen. Bislang sind die sterblichen Überreste von 21 Geiseln noch nicht zurück in Israel.

Der bewaffnete Flügel der Hamas erklärte, dass die Suche und Bergung der übrigen Leichen viel Aufwand und spezielle Ausrüstung erfordere. Demnach sind alle Leichen von Geiseln übergeben worden, die die Hamas bisher habe berge können.

Das von US-Präsident Donald Trump vermittelte Abkommen war am vergangenen Freitag in Kraft getreten, nachdem Israel und die Hamas dem ersten Teil eines US-Friedensplans zugestimmt hatten. Die letzten 20 überlebenden Hamas-Geiseln kamen wie vereinbart am Montag frei. Daraufhin entließ Israel knapp 2000 inhaftierte Palästinenser, darunter 250 wegen tödlicher Attentate Verurteilte.

Diese Nachricht wurde am 16.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.