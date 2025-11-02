Mitarbeiter des Roten Kreuzes bei einer früheren Übergabe von Särgen mit toten israelischen Geiseln. (AFP / EYAD BABA)

Die drei Särge seien von der Hamas über das Rote Kreuz im Gazastreifen an die israelische Armee übergeben worden, erklärte das Büro von Ministerpräsident Netanjahu am Abend. Eine gerichtsmedizinische Identifizierung steht noch aus.

Der Hamas zufolge handelt es sich um die Leichen von drei Soldaten, die in einem Tunnel im südlichen Gazastreifen gefunden wurden. Die Terrororganisation hatte mehrmals sterbliche Überreste übermittelt, bei denen es sich letztlich nicht um Geiseln handelte.

Zuletzt befanden sich noch die Leichen von elf Geiseln im Gazastreifen. Ihre Rückgabe ist Teil des Waffenstillstandsabkommens.

