Mitarbeiter des Roten Kreuzes bei einer früheren Übergabe von Särgen mit toten israelischen Geiseln. (AFP / EYAD BABA)

Laut der Hamas handelt es sich um die Leichen von drei Geiseln. Die israelische Armee teilte mit, die Särge seien nun unterwegs zur Übergabe an israelische Truppen; die Identität der Toten würde dann geprüft. Die Hamas hatte mehrmals sterbliche Überreste übermittelt, bei denen es sich letztlich nicht um Geiseln handelte. Zuletzt befanden sich noch die Leichen von elf Geiseln im Gazastreifen. Ihre Rückgabe ist Teil des Waffenstillstandsabkommens.

Bei einem israelischen Luftangriff im Gazastreifen wurde nach palästinensischen Angaben erneut ein Mann getötet. Die israelische Armee teilte mit, sie habe einen militanten Kämpfer angegriffen, der eine Bedrohung für die israelischen Truppen dargestellt habe. Ein Krankenhaus in Gaza-Stadt bestätigte den Tod des Mannes. Der zwischen Israel und der radikal-islamistischen Hamas vereinbarte Waffenstillstand für den Gazastreifen wurde wiederholt gebrochen. Dafür machen sich beide Seiten gegenseitig verantwortlich.

