Das teilte die israelische Armee mit. Mitarbeiter der Hilfsorganisation seien im Gazastreifen mit dem Sarg auf dem Weg zur Übergabe an das Militär. Sollte Israel die Identität der Leiche bestätigen, müsste die Hamas noch weitere 18 tote Geiseln übergeben. Die Übergabe der Geiseln ist Gegenstand der ersten Phase des von US-Präsident Trump vermittelten Friedensplans.

Zuvor hatte die Hamas angkündigt, die Kontrolle über die Sicherheit in dem Palästinensergebiet zu behalten. Das meldete die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Mohammed Nassal, der dem engeren Kreis der politischen Führung der Hamas angehört. Er betonte, zudem werde man sich nicht zu einer Entwaffnung verpflichten.

