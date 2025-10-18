Der Gazastreifen ist ein einziges Bild der Zerstörung. (picture alliance / dpa / Shabtai Gold)

Wie israelische Behörden mitteilten, ist inzwischen auch deren Identität geklärt worden. Die Angehörigen seien informiert. Mit der Übergabe wurden nun zehn von insgesamt 28 Leichen zurückgegeben. Die Hamas beruft sich darauf, dass es schwierig sei, die Toten zu finden, weil sie unter den Trümmern bombardierter Gebäude und Tunnel verschüttet seien. Israel bezweifelt diese Darstellung und droht damit, die Angriffe im Gazastreifen wieder aufzunehmen, sollte es weitere Verzögerungen geben.

Diese Nachricht wurde am 18.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.