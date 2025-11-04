Nahostkonflikt - Übergabe von toten Palästinensern (Archivbild) (Abdel Kareem Hana/AP/dpa)

Es soll sich sich um eine weitere der noch vermissten Geiseln aus Israel handeln. Nach Angaben der israelischen Armee wird die Identität der Leiche nun durch eine forensische Untersuchung geklärt. Es kam bereits mehrmals vor, dass die Hamas Leichen übergab, die anschließend nicht als vermisste Geiseln identifiziert wurden.

Mit dem noch nicht untersuchten Leichnam befanden sich zuletzt noch acht tote Geiseln im Gazastreifen. Ihre Rückgabe war im Rahmen des Friedensplans vom 13. Oktober vereinbart worden. Israel übergibt im Gegenzug jeweils Leichen palästinensischer Gefangener.

Diese Nachricht wurde am 05.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.