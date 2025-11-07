Das Rote Kreuz übernimmt einen Sarg von den Hamas (Archivbild) (AFP / EYAD BABA)

Nach Angaben der Hamass soll es sich um die sterblichen Überreste einer aus Israel entführten Geisel handeln. Wie das israelische Militär mitteilte, wird die Leiche nun in ein forensisches Institut in Tel Aviv gebracht, wo die Identität geklärt werden soll.

Vor der Übergabe befanden sich noch sechs tote Geiseln in Gaza, darunter zwei aus Israel entführte Ausländer. Auf die Übergabe von Leichen hatten sich Israel und die Hamas im Rahmen der Waffenruhevereinbarung im Oktober verständigt.

