Übergabe einer toten Geisel durch das Rote Kreuz (Archivbild). (AFP / EYAD BABA)

Das Büro von Premier Netanjahu bestätigte die Übergabe der beiden Särge, die vom Roten Kreuz überstellt wurden. Die Toten sollen nun identifiziert werden.

Das Waffenstillstandsabkommen zwischen der Hamas und Israel sieht die Übergabe aller 28 toten Geiseln vor. Bislang ist das aber nur schrittweise und längst nicht vollständig geschehen. Israel betrachtet dies als Verstoß gegen das Abkommen. Die Hamas argumentiert dagegen, dass viele sterblichen Überreste unter Trümmern verschüttet und nur schwer zu bergen seien. Kürzlich hatte die Terrororganisation eine Leiche übergeben, bei der es sich nach israelischer Darstellung nicht um die einer Geisel handelte.

