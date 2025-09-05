In Tel Aviv demonstrieren Israelis für die Freilassung der Geiseln. (Archivbild) (picture alliance / Sipa USA / SOPA Images)

In dem Video wird ein Mann in einem Fahrzeug durch ein Viertel mit zerstörten Gebäuden gefahren. Er bittet Israels Ministerpräsidenten Netanjahu, den Befehl für die Militäroffensive auf die Stadt Gaza zurückzunehmen. Am Ende des Videos trifft er auf die zweite Geisel, die auch die deutsche Statsbürgerschaft haben soll. Die Aufnahmen sollen am 28. August entstanden sein. Weder die Echtheit noch das Aufzeichnungsdatum wurden von israelischer Seite offiziell bestätigt.

Laut israelischen Medien wurden die beiden Männer am 7. Oktober 2023 vom Nova-Musikfestival in den Gazastreifen verschleppt. Sie sind seit nunmehr 700 Tagen in Geiselhaft.

Diese Nachricht wurde am 05.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.