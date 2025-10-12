Gaza-Abkommen

Wandgemälde in Jerusalem erinnert an israelische Geiseln der Hamas (Archivbild). (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Nir Alon)

Dieser sagte zudem, die genaue Logistik der Übergabe sei noch nicht klar. Nach der Freilassung der Geiseln soll Israel laut den ausgehandelten Bedingungen knapp 2.000 palästinensische Häftlinge aus Gefängnissen freilassen. Über die genaue Liste der Häftlinge wird laut Hamas derzeit noch verhandelt.

Wie die Deutsche Presse-Agentur mit Verweis auf Kreise der Terrororganisation berichtet, wird diese morgen bei der in Ägypten geplanten Zeremonie zur Unterzeichnung des Gaza-Abkommens nicht vertreten sein. Die ägyptische Präsidentschaft bestätigte am Abend, dass das Treffen morgen Nachmittag in Scharm el-Scheich stattfinden solle. Es würden Staats- und Regierungschefs aus mehr als 20 Ländern teilnehmen, hieß es. Unter ihnen soll auch US-Präsident Trump sein.

