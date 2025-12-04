Nahost
Hamas-Zivilschutz meldet fünf Tote bei israelischem Angriff im Gazastreifen

Bei einem israelischen Raketenangriff im Süden des Gazastreifens sollen fünf Menschen getötet worden sein.

    Nach einem Luftangriff der israelischen Armee in Chan Junis im Gazastreifen steigt Rauch in den Himmel.
    Die Stadt Chan Junis im Gazastreifen war schon häufiger Ziel israelischer Raketenangriffe (Archivfoto vom August 2025). (Mariam Dagga / AP / dpa / Mariam Dagga)
    Das berichtet der von der radikalislamischen Hamas kontrollierte Zivilschutz des Gazastreifens. Die israelische Rakete schlug demnach nahe dem Krankenhaus in Chan Junis ein. Dabei sollen 32 weitere Menschen verletzt worden sein.
    Die israelische Armee erklärte, der Angriff habe einem Terroristen der Hamas gegolten. Im Süden des Gazastreifens seien zuvor fünf israelische Soldaten bei Zusammenstößen mit palästinensischen Kämpfern verletzt worden.
    Diese Nachricht wurde am 04.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.