Das berichtet der von der radikalislamischen Hamas kontrollierte Zivilschutz des Gazastreifens. Die israelische Rakete schlug demnach nahe dem Krankenhaus in Chan Junis ein. Dabei sollen 32 weitere Menschen verletzt worden sein.
Die israelische Armee erklärte, der Angriff habe einem Terroristen der Hamas gegolten. Im Süden des Gazastreifens seien zuvor fünf israelische Soldaten bei Zusammenstößen mit palästinensischen Kämpfern verletzt worden.
Diese Nachricht wurde am 04.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.