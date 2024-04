Hamburgs Bürgermeister Tschentscher in Kiew (Martin Fischer / dpa-Zentralbild / d / Martin Fischer)

Der SPD-Politiker will in der ukrainischen Hauptstadt mit Kiews Bürgermeister Klitschko sowie Vertretern der Regierung zusammentreffen. Beide Bürgermeister hatten zwei Monate nach Beginn des völkerrechtswidrigen Angriffs Russlands im April 2022 ein Abkommen zur gegenseitigen Unterstützung ihrer Städte in Krisenzeiten geschlossen. Tschentscher sagte bei seiner Ankunft, Hamburg stehe weiterhin fest an der Seite der Menschen in Kiew. Als Gastgeschenk wird er drei Linienbusse übergeben und ein mit Hamburger Spenden finanziertes Hilfsprojekt besuchen.

