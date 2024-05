Drohender Wirtschaftskrieg

Schiffe mit Containern im Hafen von Qingdao in China (AFP)

Präsident Jandura sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, Verlierer protektionistischer Maßnahmen wären am Ende Verbraucher ebenso wie Unternehmen. So gebe es kein einziges Auto in der EU ohne Teile aus China, und damit gelte dies auch für Importe durch deutsche Hersteller. Man würde sich also ins eigene Fleisch schneiden, betonte Jandura. Die USA wollen ihre Zölle auf chinesische Halbleiter, Mineralien, Medizinprodukte und vor allem Elektroautos deutlich anheben.

Für letztere sollen sie sich von 25 Prozent auf 100 Prozent vervierfachen. China forderte Washington auf, die Entscheidung zu korrigieren und drohte mit Gegenmaßnahmen.

