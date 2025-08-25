Eine Frau arbeitet im Beruf als Elektrikerin in einem Handwerksbetrieb als Fachkraft. (IMAGO / Fotostand / Fotostand / K. Schmitt via www.imago-images.de)

Der von Bundeskanzler Merz versprochene Stimmungsumschwung bis zur Sommerpause sei nicht zu spüren, sagte ZDH-Präsident Dittrich der "Bild"-Zeitung. Insbesondere der von der Regierung beschlossene "Wachstumsbooster" für die Wirtschaft gehe am Handwerk vorbei. Er kritisierte in diesem Zusammenhang erneut, dass die versprochene Senkung der Stromsteuer für alle ausbleibe. Dies zerstöre Vertrauen. Dittrich sagte, es gebe Wut bei vielen Leuten. Er bekomme viele Anrufe dazu.

Anders als ursprünglich angekündigt, wird die Stromsteuer nur für das produzierende Gewerbe sowie die Land- und Forstwirtschaft gesenkt. Viele Handwerksbetriebe profitieren davon nicht.

Diese Nachricht wurde am 25.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.