Italien

Handys in Klassenzimmern untersagt

In Italien sind Handys vom neuen Schuljahr an in Klassenzimmern generell verboten. Das geht aus einem Erlass der Rechts-Regierung von Ministerpräsidentin Meloni hervor. Auch zu Unterrichtszwecken dürften Handys oder Smartphones künftig nicht mehr benutzt werden.