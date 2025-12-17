Mehr als 20 Milliarden Euro sind für Bekleidung und Ausrüstung der Bundeswehrsoldaten vorgesehen (Archivbild). (picture alliance/ dpa/ Marcel Kusch)

Das bestätigte das Verteidigungsministerium. Größter Posten auf der Liste mit rund 30 Vorhaben sind Ausgaben für Bekleidung und persönliche Ausrüstung im Umfang von mehr als 20 Milliarden Euro. Zudem soll ein weiterer Auftrag für 200 Schützenpanzer Puma für vier Milliarden Euro erteilt werden. Auch Raketen für das neue Abwehrsystem "Arrow 3" sollen beschafft werden. In den Beträgen sind jeweils auch geplante Ausgaben über die nächsten Jahre enthalten.

Der Rüstungskonzern Rheinmetall erhält zudem einen Milliardenauftrag für ein satellitengestütztes Aufklärungssystem. Das Auftragsvolumen für das System mit dem Namen "Spock" beläuft sich zunächst auf rund 1,76 Milliarden Euro. Es soll die neue Panzerbrigade 45 der Bundeswehr in Litauen mit Aufklärungsdaten versorgen.

