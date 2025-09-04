Der Bund will die Sanierung kommunaler Sportstätten unterstützen. Bei Hallenbädern etwa ist der Bedarf groß. (IMAGO / Thorsten Gutschalk)

Laut der CDU-Staatsministerin für Sport und Ehrenamt, Schenderlein, reicht die Summe, um den seit langem bestehenden Investitionsstau aufzulösen. Der Deutsche Olympische Sportbund sprach von "sehr guten Nachrichten". Präsident Weikert sagte, es sei höchste Zeit, dass bröckelnde Sporthallen, stillgelegte Schwimmbäder und kaputte Sportplätze aus unserem Alltag verschwänden.

Jedes zweite Hallenbad braucht Sanierung

In Deutschland müsste offenbar jedes zweite Hallenbad umfassend saniert werden. Das geht aus einer Umfrage des Verbands kommunaler Unternehmen hervor, über die die Funke Mediengruppe berichtet. Dafür wurden mehr als 100 Betreiber von kommunalen Bädern befragt. Demnach ist nur jedes fünfte Bad frisch saniert. Die Betreiber sehen als Grund für den Sanierungsstau vor allem Probleme bei der Finanzierung wie unzureichende und unpassende Fördermittel, aber auch gestiegene Zinsen und Baukosten. Der Verband warnt vor den Folgen maroder Bäder etwa mit Blick auf das Schulschwimmen.

Das nun im Haushaltsauschuss beschlossene Geld ist Teil des Bundeshaushalts 2025. Der Bundestag will darüber final am 19. September entscheiden.

