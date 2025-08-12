Diese Zahl nennt das überparteiliche Haushaltsbüro des US-Kongresses. Demnach dürfte das Einkommen der ärmsten Amerikaner durch das Gesetz um rund 1.200 Dollar pro Jahr sinken. Haushalte mit mittlerem Einkommen können demnach mit 800 bis 1.200 Dollar mehr rechnen, während jenes der wohlhabendsten Amerikaner um mehr als 13.000 Dollar steigen würde.
Durch das seit Juli geltende Gesetz wurden unter anderem Steuersenkungen verlängert. Finanziert wird dies etwa durch Einschränkungen beim Zugang zum staatlichen Krankenversicherungsprogramm "Medicaid" für Geringverdiener.
