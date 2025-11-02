US-Verteidigungsminister Pete Hegseth (IMAGO / SOPA Images / Marek Antoni Iwanczuk)

Bei der Attacke in internationalen Gewässern seien drei Männer getötet worden, die sich auf dem Boot befanden, teilte Verteidigungsminister Hegseth mit. Er behauptete auf der Plattform X, das Boot habe auf einer bekannten Schmuggelroute Drogen transportiert. Seine Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Seit Wochen greifen US-Streitkräfte immer wieder angeblich mit Drogen beladene Boote in der Karibik und im Pazifik an. Dutzende Menschen sollen dabei bereits getötet worden sein. US-Regierung bezeichnet die Besatzungen als Terroristen, mit denen man sich im Krieg befinde. Das Vorgehen stößt jedoch auf Kritik. Aus Sicht von UNO-Menschenrechtsexperten verstößt die US-Regierung damit gegen das Völkerrecht.

