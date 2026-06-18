Brüssel
Hegseth: Europäische NATO-Partner müssen künftig Hauptverantwortung für Verteidigung ihres eigenen Kontinents übernehmen

US-Verteidigungsminister Hegseth hat beim Treffen mit seinen NATO-Amtskollegen eine erneute Überprüfung der amerikanischen Truppenpräsenz in Europa angekündigt.

    US-Verteidigungsminister Pete Hegseth spricht vor dem Treffen der NATO-Verteidigungsminister im NATO-Hauptquartier in Brüssel.
    US-Verteidigungsminister Pete Hegseth spricht vor dem Treffen der NATO-Verteidigungsminister im NATO-Hauptquartier in Brüssel. (picture alliance/Anadolu/Dursun Aydemir)
    In Brüssel forderte er, dass die europäischen Partner künftig die Hauptverantwortung für die Verteidigung ihres Kontinents übernehmen sollten. Einige von ihnen glaubten offenbar immer noch, dass die Ära des sicherheitspolitischen Trittbrettfahrens weitergehe, kritisierte Hegseth. Es werde eine sechsmonatige Überprüfungsphase geben.
    Auch NATO-Generalsekretär Rutte erklärte in Brüssel, es seien verstärkte Anstrengungen der Europäer nötig, um eine ausreichende Abschreckung zu gewährleisten. Der von den USA angekündigte Teilabzug der Truppen, etwa aus Deutschland, trete ab sofort in Kraft. Darauf müsse Europa vorbereitet sein.
    Diese Nachricht wurde am 18.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.