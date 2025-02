Besuch in Warschau

Der polnische Präsident Andrzej Duda (r) und US-Verteidigungsminister Pete Hegseth (dpa-news/ Radek Pietruszka)

Das Land investiere nicht nur in die eigene Verteidigung, sondern in die des gesamten Kontinents, sagte Hegseth in Warschau nach einem Treffen mit seinem polnischen Amtskollegen Kosiniak-Kamysz.

Das EU- und NATO-Land Polen, das an Russlands Verbündeten Belarus, die angegriffene Ukraine und an die russische Exklave Kaliningrad grenzt, fühlt sich von Moskau bedroht und rüstet massiv auf. Nach Angaben von Regierungschef Tusk gibt Polen rund fünf Prozent seines Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung aus. Deutschland liegt nach Zahlen aus dem vergangenen Jahr knapp über dem NATO-Ziel von mindestens zwei Prozent.

