US-Verteidigungsminister Pete Hegseth: "Narko-Terroristen, die mehr Amerikaner getötet haben als Al-Kaida, und die genauso behandelt werden".

Vier Menschen seien dabei getötet worden, schrieb Hegseth auf der Online-Plattform X. Er sprach in diesem Zusammenhang von "Drogen-Terroristen", die Amerikaner vergiften wollten. Der Einsatz sei in internationalen Gewässern erfolgt. Der Angriff reiht sich in eine Serie von Attacken ein, bei denen das US-Militär seit Wochen immer wieder auf Boote mit mutmaßlichen Drogenkurieren in der Karibik und im Pazifik zielt. Völkerrechtler zweifeln die Rechtmäßigkeit von gezielten Tötungen mit militärischen Mitteln im Kampf gegen den Drogenschmuggel an.

Erst am Dienstag hatte Hegseth gleich drei Angriffe auf Boote im Pazifik gemeldet, die insgesamt 14 Menschen an Bord nicht überlebt hätten.

