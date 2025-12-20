US-Verteidigungsminister Pete Hegseth (AP / Omar Havana)

Verteidigungsminister Hegseth teilte auf der Online-Plattform X mit, es handele sich um eine direkte Reaktion auf den Angriff eines mutmaßlichen Dschihadisten am vergangenen Wochenende. Dabei waren in der Stadt Palmyra zwei US-Soldaten und ein Dolmetscher getötet sowie drei Soldaten verletzt worden. Allerdings hat sich der IS bislang nicht zu der Tat bekannt. Weiter erklärte Hegseth, Ziel der Angriffe sei es, Waffenlager, Infrastruktur und Kämpfer der Terrormiliz zu eliminieren. Aus den Angaben des Pentagon-Chefs ging zunächst nicht hervor, wie groß das Ausmaß des US-Einsatzes ist. Auch blieb unklar, ob weitere Angriffe folgen könnten.

Derweil kündigte die syrische Regierung in Damaskus ihrerseits eine Verstärkung des ‌Kampfes gegen den IS an.

