Der SPD-Politiker sagte auf einer Fachkonferenz in Schwerin, im Osten werde eine Entwicklung sichtbar werden, die in ganz Deutschland bevorstehe. Die Chefin der Bundesagentur für Arbeit, Nahles, erklärte, der Osten habe die älteste Bevölkerung und einen entsprechend stärkeren Rückgang erwerbsfähiger Menschen. Sie mahnte eine Initiative für die Ausbildung von Fachkräften an, die speziell auf den Osten Deutschlands zugeschnitten sei.

Der Vorsitzende der Ost-Ministerpräsidentenkonferenz, Sachsens Regierungschef Kretschmer, forderte Politik, Arbeitgeber und Gewerkschaften auf, sich gemeinsam zu engagieren.

