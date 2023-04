Wetter: Heiter bis wolkig, im Norden einzelne Schauer (IMAGO/penofoto)

Teils wolkig, teils sonnig. Im Norden einzelne Schauer. 8 bis 15 Grad. Morgen im Norden und Nordosten einzelne Schauer, sonst länger sonnig. Am Nachmittag von Westen her Wolken. 8 bis 13 Grad, im Süden bis 19 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag verbreitet Schauer, in der Mitte und im Süden teils kräftige Gewitter mit Sturmböen. An der Ostsee trocken. 9 bis 19 Grad.

Diese Nachricht wurde am 26.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.