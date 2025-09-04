Nach Erdbeben in Afghanistan

Erdbeben in Afghanistan (Hedayat Shah / AP / dpa / Hedayat Shah)

Nach jüngsten Angaben der Taliban-Regierung liegt die Zahl der Toten mittlerweile bei mehr als 2.200. Zudem ist von mehr als 3.600 Verletzten die Rede. Vier Tage nach dem Beben gehen die Rettungsarbeiten weiter. Hilfskräfte haben Schwierigkeiten, in die Katastrophenregion zu gelangen, da Erdrutsche und Felsstürze viele Straßen blockiert haben.

Das Beben der Stärke 6,0 hatte sich in der Nähe der Großstadt Dschalalabad im Osten Afghanistans ereignet. Fast 7.000 Häuser in mehreren Provinzen im bergigen Grenzgebiet zu Pakistan wurden zerstört. Die Regierung rief zu internationaler Hilfe auf.

Diese Nachricht wurde am 04.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.