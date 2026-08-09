Grund dafür ist die steigende Zahl von Unfällen mit den E-Rollern. Nach Angaben der Polizei hat ein "erheblicher Anteil" der Betroffenen schwere oder tödliche Kopfverletzungen erlitten. Demnach starben im vergangenen Jahr 79 sogenannte ungeschützte Verkehrsteilnehmer im Pariser Straßenverkehr, 34 mehr als im Vorjahr. Betroffen waren vor allem Nutzerinnen und Nutzer von E-Scootern, Segways und Hoverboards.
Paris hatte bereits 2023 alle Leih-E-Roller von den Straßen verbannt. Roller im Privateigentum dürfen aber noch gefahren werden.
Diese Nachricht wurde am 09.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.