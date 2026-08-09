Unfälle
Helmpflicht für E-Scooter-Fahrer in Paris

In der französischen Hauptstadt Paris gilt ab sofort eine Helmpflicht für die Fahrer von E-Scootern. Sie müssen auch eine Warnweste oder andere reflektierende Ausrüstung tragen. Ohne Helm wird eine Geldstrafe von 135 Euro fällig, ohne Weste oder Reflektoren 35 Euro.

    Ein E-Scooter-Fahrer mit Helm in Paris
    In Paris gilt ab sofort eine Helmpflicht für E-Scooter-Fahrer. Auf diesem Archivbild waren Helm und Warnweste noch nicht verpflichtend. (picture alliance / AA / Ameer Alhalbi)
    Grund dafür ist die steigende Zahl von Unfällen mit den E-Rollern. Nach Angaben der Polizei hat ein "erheblicher Anteil" der Betroffenen schwere oder tödliche Kopfverletzungen erlitten. Demnach starben im vergangenen Jahr 79 sogenannte ungeschützte Verkehrsteilnehmer im Pariser Straßenverkehr, 34 mehr als im Vorjahr. Betroffen waren vor allem Nutzerinnen und Nutzer von E-Scootern, Segways und Hoverboards.
    Paris hatte bereits 2023 alle Leih-E-Roller von den Straßen verbannt. Roller im Privateigentum dürfen aber noch gefahren werden.
    Diese Nachricht wurde am 09.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.